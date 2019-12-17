В Баку появятся трамваи

В Баку и окрестностях будут проложены трамвайные пути.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан”.

«В свое время страна понесла ущерб от демонтажа трамвайных путей в Баку. Сейчас сложно восстановить их. Поэтому мы обратились к иностранным компаниям. Готовится бизнес-план. Трамвайные линии будут покрывать территории Ахмедлы и Биляджары в Баку, Пиршаги в Абшеронском районе и поселок Гаджи Зейналабдин Тагиева в Сумгайыте», — сказал он.

| 2019-12-17T16:37:28+00:00 17 декабря 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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