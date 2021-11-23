24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых местах вероятны дожди.

Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 12-14° тепла. В Баку ночью 7-9°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, в горных районах вероятен снегопад.

Ночью и утром местами туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 7-12° тепла.