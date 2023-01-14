В Русском доме в Баку отметили роль азербайджанских и российских СМИ, внесших свой вклад в развитие профессиональной медиа среды, сообщает #.

Мероприятие состоялось в День российской печати. Журналистам были вручены почетные грамоты за освещение азербайджано-российских гуманитарных отношений.

Среди награжденных — корреспонденты «Зеркало», Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ, телерадиокомпаний CBC, «Мир», газеты «Новое время», Innews.Media, и др.

Почетные грамоты также были вручены представителям некоторых пресс-служб, действующих в Азербайджане.

Вечер начался с концертной программы и выступления выпускников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова под руководством доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя БМА, пианистки Алены Инякиной.

Почетные грамоты журналистам вручили пресс-секретарь посольства России в Азербайджане Алина Золотарева и новоназначенный заместитель руководителя Русского дома в Баку Елена Мазаева.

А.Золотарева поблагодарила азербайджанских журналистов за их труд и важную миссию, которую они, порой, несут 24 часа в сутки.

«Желаю азербайджанским СМИ качественно преумножаться, и чтобы наши дружественные, теплые и партнерские отношения укреплялись и в дальнейшем», — сказала она.

Елена Мазаева приехала в Азербайджан недавно, и призналась, что наша страна произвела на нее огромное впечатление:

«Очарована Азербайджаном!», — заявила она.

В своем выступлении Мазаева превосходно цитировала великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Низами Гянджеви, и отметила, что мечтает читать его не в переводе, а в оригинале.