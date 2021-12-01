Проходит церемония прощания с погибшими в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы при выполнении учебных полетов 30 ноября на авиационном полигоне «Гарагейбат» на территории Хызинского района.
В церемонии прощания принимают участие начальник ГПС Эльчин Гулиев, военный прокурор Ханлар Велиев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, другие официальные лица, представители общественности.
***12:29
В Баку начинается церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в среду Trend.
Церемония прощания организована перед спортивным комплексом «Серхедчи».
Напомним, что в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызынском районе погибли:
— майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
— майор Эмиль Эльман оглу Алиев
— капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
— капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
— капитан Хайям Алихан оглу Алиев
— капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
— лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
— старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
— рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
При крушении вертолета выжили двое находившихся на борту военных — полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.