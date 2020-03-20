В Баку может пройти Гран-при «Формулы 2»

Консультант австрийской команды Red-Bull Хельмут Марко оценил текущую ситуацию в календаре «Формулы 1».

Как передает Report со ссылкой на Motorsport Total, он предложил несколько вариантов снижения плотности календаря из-за пандемии коронавируса.

По словам Х.Марко, можно проводить двухдневные гоночные уик-энды без пятничных тренировок.

Консультант также не скрыл наличие обсуждений об организации Гран-при «Формулы 2» на некоторых трассах.

Отметим, что все соревнования «Формулы 1», включая Гран-при Азербайджана, отложены. Бакинская гонка была запланирована на 5-7 июня.