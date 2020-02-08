В Баку и на Абшероне выплачены проиндексированные пенсии

Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшеронского района могут получить проиндексированные пенсии за январь.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий. Согласно документу, МТСЗН поручено обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий, осуществить индексацию размеров пенсионного капитала, накопленного в страховой части персональных счетов пенсионеров.