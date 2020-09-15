В Баку едут мировые звезды: организаторы уже анонсировали старт продажи билетов

Примадонна турецкой эстрады Бюлент Эрсой – гостья, которую бакинцы ждут уже давно. Информация о концерте певицы в Баку появилась еще зимой, когда мега звезда обратилась к азербайджанцам с видеопосланием, в котором призналась в любви к нашей стране, заявив, что ее уважение к нашему народу безгранично, и она с огромным удовольствием выступит с концертом в братском Азербайджане.

Как сообщает #, концерт запланирован на 24 октября в Бакинском конгресс центре. Однако билеты все еще не поступили в продажу. На сайте iticket.az лишь подчеркивается: «скоро».

Самая эпатажная исполнительница Турции обещала бакинцам грандиозную программу.

Но учитывая, что карантин в Азербайджане продлен до 30 сентября, организаторы концертов не решаются делать никаких прогнозов, опасаясь ухудшения эпидемиологической ситуации и продления карантина. В этой связи многие устроители концертов отказываются давать какие-либо комментарии, но, в то же время, и не отменяют намеченные на осень планы.

Так, столичные афиши по-прежнему сообщают о концерте турецкого певца Бурая 10 октября, группы Mor ve Ötesi 6 ноября и рок певца Эмре Айдына 5 декабря. Все концерты запланированы в Elektra Events Hall.

Помимо турецких звезд, афиши пестрят анонсами о концертах российских звезд, и даже известной британской группы Hurts, выступление которой в Баку состоится 11 февраля 2021 года в рамках мирового тура «Faith».

Концерт также запланирован в Elektra Events Hall.