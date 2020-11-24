В Баку доставлены археологические находки из Азыхской пещеры

Заместитель директора Института археологии и этнографии НАНА по научной работе, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли раскрыл важную для азербайджанского общества и государства информацию.

Как передает АПА, Наджаф Мусеибли сказал, что несколько дней назад азербайджанские военнослужащие сообщили Институту археологии и этнографии о том, что в одном из домов в селе Азых освобожденного от оккупации Ходжавендского района были обнаружены коробки с надписями «Азых» и археологическими материалами внутри.

В ходе осмотра на месте было установлено, что в этих коробках собраны находки, обнаруженные в результате проведенных учеными Армении и других стран в пещере Азых незаконных археологических раскопок в период оккупации. Большинство из них – остатки древней фауны. Около 90 пластиковых коробок с находками вчера вечером были доставлены в Баку и размещены в Археологическом Фонде института.

По словам профессора, все эти находки будут исследованы и проанализированы в Институте археологии и этнографии, прокуратура Азербайджанской Республики и общественность будут подробно проинформированы.