В Баку автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 15-й отдел полиции Сабунчинского районного управления полиции поступила информация о том, что 16 декабря около 23 часов на территории поселка Пиршаги житель поселка Рза Гаджиев открыл огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, которым управлял Ширзад Гулиев, и после скрылся с места происшествия.

Пострадавших нет.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий Р. Гаджиев задержан. У него изъято автоматическое оружие марки ”АКМС», 2 патрона и 1 магазин.

Ведется расследование.