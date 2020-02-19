В Азербайджане желающим совершить повторный хадж пошли на уступки

В этом году в Азербайджане для совершения паломничества (хадж) пока обратились 100 человек.

Среди подавших документы есть лица, желающие совершить повторное паломничество.

В этом году было принято решение о применении льгот в отношении лиц этой категории. Так, предусмотренная для них дополнительная плата отменена. В прошлом году данная пошлина составляла 75 долларов США. В этом году лицам, совершающим повторное паломничество, не придется выплачивать пошлину.

В этом году для совершения паломничества Азербайджану выделена квота на 1 500 человек. Стоимость поездки составляет 4 490 долларов США.

Хадж запланирован в преддверии праздника Рамазан — с 20 июля по 15 августа.

В Азербайджане организацией хаджа официально занимается Управлением мусульман Кавказа. (report)

| 2020-02-19T13:16:30+00:00 19 февраля 2020, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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