В Азербайджане завершилось диагностическое оценивание психологов

Сегодня в Азербайджане завершилось диагностическое оценивание знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, сообщает пресс-служба минобразования.

Всего для участия в диагностическом оценивании электронную регистрацию прошли 2757 кандидатов. В экзаменах приняли участие 2 633 кандидата.

Среди кандидатов психолог средней школы № 263 г. Баку Гюльшан Зейниева показала самый высокий результат, набрав 55 баллов.

Она 13 лет работает психологом в средней школе № 263 г. Баку.

Напомним, что диагностическое оценивание психологов началось 24 декабря.

| 2019-12-28T14:59:03+00:00 28 декабря 2019, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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