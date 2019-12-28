В Азербайджане завершилось диагностическое оценивание психологов

Сегодня в Азербайджане завершилось диагностическое оценивание знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, сообщает пресс-служба минобразования.

Всего для участия в диагностическом оценивании электронную регистрацию прошли 2757 кандидатов. В экзаменах приняли участие 2 633 кандидата.

Среди кандидатов психолог средней школы № 263 г. Баку Гюльшан Зейниева показала самый высокий результат, набрав 55 баллов.

Она 13 лет работает психологом в средней школе № 263 г. Баку.

Напомним, что диагностическое оценивание психологов началось 24 декабря.