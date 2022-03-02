В Азербайджане завершена подготовка к третьей дозе TURKOVAC.

Как передает #, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что вакцина будет внедрена в нашей стране в ближайшие дни.

«В этом плане проблем нет. На прошлой неделе мы начали применять TURKOVAC во всех наших больницах. В настоящее время количество вакцин TURKOVAC превысило один миллион, и их производство растет день ото дня. Думаю, за два месяца мы легко выйдем на 1-1,5 миллиона в месяц», — добавил Коджа.