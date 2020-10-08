В Азербайджане зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 154 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки скончался 1 человек с положительным тестом на COVID-19.

До настоящего времени в Азербайджане выявлены 41 304 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39 012 человек вылечились, 603 человека скончались.

Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 1 689 человек.

За последние сутки было проведено 6 280 тестов, всего проведено 1 156 938 тестов.