В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 8 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 631 человек вылечился, 10 226 человек скончались, число активных больных – 253.

За прошедшие сутки проведено 637 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 583 322 теста.