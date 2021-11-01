В Азербайджане выявлено еще 1200 случаев заражения коронавирусом, 1174 человека вылечились.

Oб этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 532 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 495 353 человека вылечились, 7 101 скончались, число активных больных – 30 116.

За прошедшие сутки проведен 7 161 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 202 697 тестов.