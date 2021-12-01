В Азербайджане зарегистрировано 1 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 967 пациентов вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 590 113 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 556 716 граждан, 7 884 скончались, активно больных — 25 513.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 12 565 тестов, а до сегодняшнего дня — 5 551 849 тестов.