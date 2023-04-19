В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 101 человек вылечился.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 820 317 человек вылечились, число активных больных составляет 459. Всего скончались 10 217 человек.

За минувшие сутки проведен 1 561 тест на выявление коронавируса, за текущий период — 7 579 826 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 180 человек. В целом в Азербайджане введено 13 958 814 доз вакцин.