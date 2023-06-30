В Азербайджане выявлен еще 1 случа1 заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 648 человек вылечились, 10 282 скончались, число активных больных – 15.

За прошедшие сутки проведено 138 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 643 678 тестов.

В Азербайджане за прошедшие сутки никто не вакцинировался против коронавируса (COVID-19).