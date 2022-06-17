В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 959 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 145 человек вылечились, 9 715 скончались, число активных больных — 99.

За прошедшие сутки проведено 1 899 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 934 154 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 117 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 327, вторую дозу получили 307, бустерную дозу – 1 338 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 145 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 750 600, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 351 876, вторую дозу получили 4 851 827, бустерную дозу – 3 299 020 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 247 877 человек.