В Азербайджане выявлено еще 2 440 случаев заражения коронавирусом, 2 016 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациентов с коронавирусом скончались.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 918 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 6 134, вторую дозу получили 9 669, бустерную дозу – 27 115 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 841 784, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 986 441, вторую дозу получили 4 416 480, бустерную дозу – 438 863 человека.