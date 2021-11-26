В Азербайджане выявлено еще 1 997 случаев заражения коронавирусом, 2319 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 человек скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 580 504 факта заражения коронавирусной инфекцией. 547 354 человека вылечились, 7 767 скончались, число активных больных — 27383.

За прошедшие сутки проведено 12 210 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 497 719 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 893 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 745, вторую дозу получили 5 213, бустерную дозу – 21 935 человек.