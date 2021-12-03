В Азербайджане выявлено еще 1 703 случая заражения коронавирусом, 2 180 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

24 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 593 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 560 999 человек вылечились, 7 929 скончались, число активных больных – 24 660.

За прошедшие сутки проведено 13 211 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 5 578 401 тест.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 34 841 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 918, вторую дозу получили 5 077 человек, бустер-дозу получили 25 846 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 639 817, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 091 635, вторую дозу получили 4 583 569 человек, бустер-дозу получили 964 613 человек.