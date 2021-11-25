В Азербайджане выявлено еще 1 880 случаев заражения коронавирусом, 1835 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 580 507 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 545 035 человек вылечились, 7 736 скончались, число активных больных — 27736.

За прошедшие сутки проведено 12 352 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 485 509 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 720 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4 145, вторую дозу получили 5 447, бустерную дозу – 23 128 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 396 037, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 063 688, вторую дозу получили 4 544 439, бустерную дозу – 787 910 человек.