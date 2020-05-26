В Азербайджане выявлено еще 132 случая заражения СOVID-19

В Азербайджане выявлено 132 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 человек выздоровели и были выписаны домой.

нформацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Гражданин 1948 года рождения, у которого результаты теста на COVID-19 дали положительный результат, умер от церебрального атеросклероза, гипоксической энцефалопатии и диабета.

На сегодняшний день в стране 4 403 человека заражены коронавирусом, 2 819 из них прошли лечение, 52 умерли и 1 532 человека проходят лечение в больницах.

Из них 42 находятся в критическом состоянии, 56 — в среднетяжелом, состояние других стабильно.

Было проведено 276 338 тестов для выявления новых случаев инфекции.