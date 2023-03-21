В Азербайджане выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 279 случай заражения коронавирусной инфекцией, 818 858 человек вылечились, 10 153 человека скончались, число активных больных – 268.

За прошедшие сутки проведено 465 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 550 354 тестов.