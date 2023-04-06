В Азербайджане выявлено еще 79 случаев заражения коронавирусом, 69 человек вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 3 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 472 человека вылечились, 10 196 скончались, число активных больных – 467.

За прошедшие сутки проведено 1 266 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 565 697 тестов.