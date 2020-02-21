В Азербайджане виновный в смерти больного врач будет наказан

В Азербайджане факт смерти в медицинском учреждении расследуется соответствующей структурой.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

По его словам, если пациент скончался в результате халатности врача, то больница может объявить выговор медработнику.

«Но это также зависит от степени тяжести произошедшего. В некоторых случаях виновный сотрудник медучреждения может быть отстранен от занимаемой должности. Документы с обоснованием претензий передаются в правоохранительные органы для расследования. К этому вопросу подключаются комиссии судебно-медицинской экспертизы, Министерства здравоохранения. Решение принимается по итогам проведенного расследования. Правоохранительные органы также принимают соответствующие меры на основании итогов расследования. А работа агентства заключается в том, чтобы предоставить правоохранительным органам необходимые факты для расследования подобных событий», — сказал З.Алиев.

По его словам, если вина врача в смерти больного будет доказана, то он будет отстранен от занимаемой должности.(oxu.az)