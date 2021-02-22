В Азербайджане увеличится размер выдаваемого газовыми счетчиками кредита

Начиная с марта в Азербайджане будут созданы новые возможности для абонентов, которые вместо взятых для государственной проверки газовых счетчиков станут использовать новые устройства, работающие на основе предоплаты.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», с марта на новых счетчиках с предоплатой можно будет получить в кредит 20 кубометров. До этого можно было получить кредит объемом 10 кубометров.

Согласно информации, иногда, когда на счетчике заканчиваются средства, абоненты временно покрывают свои потребности до пополнения баланса за счет выданного в кредит газа. Принимая во внимание обращения пользователей как в социальных сетях, так и поступающие непосредственно в ПО, «Азеригаз» решил запрограммировать эту функцию в новых счетчиках газа с предоплатой, которые будут введены в эксплуатацию в следующем месяце.