В Азербайджане уровень употребления людьми фруктов и овощей очень низкий

«Азербайджан расследует проблемы, приводящие к неинфекционным заболеваниям, что отрадно. Поэтому Азербайджан одна из исключительных стран в европейском регионе».

Как сообщает Report, об этом руководитель Европейского офиса по предотвращению и контролю над неинфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда сказал во время выступления на II Национальной конференции на тему «Бремя неинфекционных заболеваний и стратегия борьбы с ними».

По его словам, рекомендуемая суточная норма потребления соли составляет 5 г: «Подсчеты показывают, что в Азербайджане ежедневное потребление соли превышает 10 г».

По словам Ж.Бреды, Азербайджан одна из главных стран в мире, богатых фруктами и овощами: «Однако в Азербайджане уровень употребления людьми фруктов и овощей очень низкий. Это должно вас беспокоить. Потому что фрукты и овощи защищают людей от рака, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний».