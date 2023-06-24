В Азербайджане учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева».

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева» для обучающихся в очной форме на ступени бакалавриата высшего образования (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики 100 студентов, имеющих высокие достижения в учебе.

Стипендия выплачивается единовременно Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в размере 3000 манатов за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.