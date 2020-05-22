В Азербайджане свыше 252 тысяч человек протестированы на коронавирус

В Азербайджане за последние сутки 6887 человек прошли тестирование на коронавирус.

Об этом говорится в информации Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

По сообщению, всего до сих пор протестированы 252 496 человек. В реанимации находятся 6больных, еще 13 пациентов подключены к ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

В целом, в Азербайджане выявлен 3749 больной коронавирусом, от инфекции погибли 44 человека. Продолжается лечение 1365 активных больных. Выздоровели 2340 человек.

| 2020-05-22T03:00:38+04:00 22 мая 2020, 07:17|12345 (Пока оценок нет)
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