В Азербайджане создана система общественного контроля в рамках борьбы с COVİD-19

В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на сайте  www. koronavirusinfo.az создана система «Правила одинаковы для всех», сообщает АПА со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров. Целью проекта является усиление общественного контроля за соблюдением правил в сферах деятельности и направлениях, по которым в период пандемии вводится особый санитарный режим.

Информацию о нарушениях, выявленных в деятельности предприятий общественного питания, туризма и гостиничного дела, общественного транспорта, учреждений, осуществляющих прием граждан, в различных сферах торговли, услуг и офисах можно отправить на номер в WhatsApp (+99451 206 55 72). В информацию также должны быть добавлены фотографии, подтверждающие нарушение.

С методическими указаниями TƏBİB, регулирующими деятельность различных сфер, можно ознакомиться на сайте www.koronavirusinfo.az.

| 2020-05-29T16:37:01+04:00 29 мая 2020, 16:40|12345 (Пока оценок нет)
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