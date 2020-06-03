В Азербайджане прекращается смягчение карантинного режима

В последние дни наблюдается увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Возникла новая ситуация. Причиной является несоблюдение гражданами правил карантинного режима. Становится актуальным вопрос прекращения смягчения карантинного режима. Обсуждались различные варианты, в частности вопрос об ограничениях. Может вступить в силу правило полного ограничения с вечера пятницы до утренних часов понедельника», — сказал И.Мамедов. (report)