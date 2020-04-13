В Азербайджане предложено аннулировать госпошлину за нострификацию ряда дипломов

Лица, желающие устроиться на новые общественные работы в Азербайджане, должны обращаться в центры занятости.

Об этом сказал замначальника Госслужбы занятости министерства труда и социальной защиты населения Джамаледдин Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в случае обращения в центры занятости лицам, которым отказано в выдаче единовременной выплаты в 190 манатов, будет предоставлена информация о новых рабочих местах.

Гулиев сказал, что эти работы связаны с дезинфекцией, уходом за пожилыми старше 65 лет и прочим.

Он добавил, что с принятыми на работу гражданами будет заключен трудовой договор.

Напомним, что посредством Центра устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST в апреле-мае дополнительно планируется открыть 50 тысяч оплачиваемых мест по общественным работам, процесс уже начался с сегодняшнего дня.