29 декабря состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правам человека, Правовой политике и государственному строительству в формате видеоконференции.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, председатель комитета по правам человека Захид Орудж затронул необоснованную критику законопроекта.

Он подчеркнул, что проект не содержит никаких положений против интернет-телевидения.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и госстроительству Али Гусейнли отметил, что в процессе общественного обсуждения документа медиа-субъекты, а также те, кто на встречах с другими заинтересованными сторонами критически относились к законопроекту, выразили удовлетворенность предложенными изменениями, представители СМИ в ходе вчерашнего общественного обсуждения открыто выразили свое согласие с нынешним форматом законопроекта.

Затем заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев рассказал участникам заседания об изменениях, предложенных в законопроект «О медиа». Депутаты приступили к обсуждению проекта. В ходе обсуждений выступили и внесли свои предложения заместитель председателя Комитета по правам человека Таир Керимли, члены комитетов Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Рази Нуруллаев, Азай Гулиев.

По итогам обсуждений законопроект «О медиа» был рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса для обсуждения в третьем чтении.