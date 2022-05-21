В Азербайджане подготовлен и представлен в госорганы на согласование проект по утилизации транспортных средств.

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Təmiz Şəhər» Этибар Аббасов.

По его словам, существует госпрограмма утилизации транспортных средств: «Согласно этой программе, процесс осуществляется Министерством экономики. Проект в связи с этим готов, после его утверждения мы продолжим деятельность в этом направлении».

Программа утилизации будет внедрена на добровольной основе, будут приняты стимулирующие меры. Лицу, сдающему на утилизацию устаревшее или непригодное транспортное средство, при приобретении нового транспортного средства предусматривается предоставлять определенную скидку, а лицам, не намеренным получить скидку, в качестве альтернативы, предусматривается выдача единовременной выплаты.

ОАО «Təmiz Şəhər» прошло госрегистрацию 12 марта 2009 года и начало деятельность. Обществу поручена организация и управление размещением и утилизацией отходов в соответствии с современными стандартами, осуществление этого процесса в организованном порядке, улучшение экологического состояния города и поэтапное развитие данной сферы в будущем на основе принципов рыночной экономики.