В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 20 июля

Для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму возможных последствий в Азербайджане продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабмине.

Сообщается, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Ленкорань, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки — включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.