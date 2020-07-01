В Азербайджане начался очередной призыв в армию

В Азербайджане началось исполнение распоряжения «О призыве граждан АР на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 июля 2020 года», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 11 июня.

С 1 по 30 июля Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу в соответствии с графиком будет призывать и отправлять к месту службы граждан Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу и не имеющих права на отсрочку.(oxu.az)