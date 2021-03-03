В Азербайджане началась вакцинация работников образования

С сегодняшнего дня в соответствии со ”Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» начался процесс вакцинации педагогического и технического персонала общеобразовательных учреждений.

Oб этом говорится в совместном заявлении Министерства образования и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что первоначально был дан старт вакцинации педагогического и технического персонала в возрасте 50 лет и старше. С этой целью в общеобразовательных школах города Баку созданы 10 прививочных пунктов.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию оснастило прививочные пункты компьютерным оборудованием и обеспечило доступ в интернет через data-карту.

Участие педагогического и технического персонала в процессе вакцинации необходимо для поддержания нормальной учебной среды в условиях пандемии коронавируса.