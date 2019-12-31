В Азербайджане началась нерабочая праздничная неделя

В Азербайджане начинаются каникулы в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Каникулы продлятся неделю.

Таким образом, 31 декабря 2019 года, а также 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2020 года являются нерабочими днями.

Отметим, что ранее премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении рабочих и нерабочих дней в связи с новогодними праздниками.

Согласно документу, с целью обеспечения последовательности выходных, 28 и 29 декабря 2019 года определены как рабочие дни, а третье и шестого января 2020 года — как нерабочие.

| 2019-12-31T10:32:59+00:00 31 декабря 2019, 10:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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