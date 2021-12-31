С 15 февраля следующего года лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами в закрытых помещениях в предприятиях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах только при наличии действительного сертификата о вакцинации против COVID-19 или документа, подтверждающего наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, либо сертификата о противопоказаниях, определяющего противопоказания к вакцинации против COVID-19.

В этой связи Кабинет Министров внес изменение в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».