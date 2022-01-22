В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 610 человек излечились.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались 16 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 632 034 факта заражения COVID-19, из них вылечились 611 766 человек, 8 597 скончались, активно больных — 11 671.

За последние сутки проведено 10 846 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего — 6 056 428 тестов.