В Азербайджане изменены правила приема в первый класс

Начиная с текущего года прием в подготовительные группы и первые классы государственных общеобразовательных учреждений будет осуществляться только на основании удостоверения личности для граждан Азербайджана, заграничного паспорта для иностранных граждан и миграционной карточки для лиц без гражданства, сообщило Министерство образования.

Так, согласно соответствующему указу президента Ильхама Алиева, обмен информацией в государственных информационных системах должен осуществляться на основе индивидуальных идентификационных номеров (FİN) удостоверений личности.

| 2020-02-12T10:50:43+00:00 12 февраля 2020, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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