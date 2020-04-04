В Азербайджане готовится список религиозных деятелей для захоронения умерших от коронавируса

«Для религиозных деятелей, которые будут участвовать в церемониях погребения людей, умерших от коронавируса, будет специальное разрешение», сообщил в интервью Real TV председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По словам А.Пашазаде, у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Али Асадовым: «Премьер дал свое согласие. Потому что нельзя что-то предсказать заранее в связи со смертью людей. Были проведены переговоры не только с мусульманской, но и с христианской и еврейской общинами. Наши религиозные деятели, которые будут задействованы в похоронном процессе, поочередно дежурят во многих мечетях днем и ночью».

«У нас, вероятно, вместе с другими религиозными общинами будет общий специальный список по вопросу о похоронах. Этот список будет направлен в оперативный штаб при Кабинете министров. Они представят этот список в Министерство внутренних дел и выдадут специальные разрешения для лиц из списка. Потому что другого пути нет. Мы не знаем, когда может произойти случай смерти. Но наши сотрудники готовы, созданы все необходимые условия», — отметил председатель УМК.