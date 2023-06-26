В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 938 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 624 человека вылечились, 10 282 скончались, число активных больных — 32.

За прошедшие сутки проведен 501 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 642 602 теста.