В Азербайджане будут зарегистрированы все экскурсоводы

Все экскурсоводы (гиды) в Азербайджане будут зарегистрированы в Ассоциации туристических гидов Азербайджана.

Об этом в пятницу сказала Trend соучредитель Ассоциации, международный инструктор Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова.

По ее словам, информация о гидах будет внесена в информационную базу Ассоциации.

Аскерова отметила, что в настоящее в туристическом секторе работают около 600 туристических гидов, около 300 из которых зарегистрированы в информационной базе Ассоциации: «Они напрямую сотрудничают с нами. Регистрацию пройдут и остальные 300 гидов. В этом году мы планируем провести эту работу».

| 2020-01-17T09:56:37+00:00 17 января 2020, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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