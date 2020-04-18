В Азербайджане 33 новых случая заражения коронавирусом 

 

В Азербайджане выявлено 33 новых больных коронавирусом, еще 62 человека вылечились и были отпущены домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, три человека, результаты анализов на коронавирус которых были положительными, скончались.

В настоящее время в Азербайджане выявлено 1373 случаев заражения коронавирусом, 590 из них вылечились, 18 человек скончались. В настоящее время в специализированных больницах продолжают лечиться 765 человек.

Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

| 2020-04-18T19:33:04+00:00 18 апреля 2020, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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