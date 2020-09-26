В Азербайджане 108 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 131 человек выписан после выздоровления. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки скончались 2 человека с положительными тестами на COVID-19.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 39 895 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 37 523 человека прошли лечение и выздоровели, 585 пациентов скончались, лечение 1 787 человек продолжается.

За прошедший период проведено 1 миллион 95 тысяч 543 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 7 965.