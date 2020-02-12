В Азербайджан ввезены специальные лекарства от опасных заболеваний

Министерство здравоохранения Азербайджана и Программа развития ООН продолжают сотрудничество в направлении усиления системы медицинского снабжения страны.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, последней посылкой министерству здравоохранения доставлены два вида препаратов от гепатита С, 18 видов — от ВИЧ, и 19 от туберкулеза.

Закупку и доставку лекарств осуществляет Программа развития ООН в рамках проекта «Поддержка министерству здравоохранения в усилении системы медицинского снабжения в стране». Цель проекта заключается в обеспечении качественным медицинским обслуживанием населения Азербайджана, путем поддержки процесса экономичной, прозрачной и своевременной закупки спасительных лекарств.

Следует отметить, что этот проект инициирован Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией с целью поощрения правительства к финансированию лекарств против ВИЧ/СПИДа, гепатита С и туберкулеза.

| 2020-02-11T21:47:04+00:00 12 февраля 2020, 06:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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