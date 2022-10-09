В Австрии началось голосование на выборах президента республики, на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер страны Александер Ван дер Беллен, передает ТАСС. По информации агентства, избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и будут работать до 17.00.

Согласно последним опросам, Ван дер Беллен лидирует среди остальных претендентов по уровню поддержки со стороны австрийцев. Действующий президент Австрии набирает от 51% до 59% рейтинга, что может привести к его победе в первом туре выборов. Основными конкурентами политика выступают представитель правой «Австрийской партии свободы» Вальтер Розенкранц и независимый кандидат Тассило Валлентин — они имеют по 16% и 9% рейтинга соответственно.

Как ожидается, предварительные итоги первого тура станут известны после закрытия избирательных участков. При этом сам пост президента в парламентской республике в основном дает представительские функции, а главные полномочия по управлению государством находятся у парламента.